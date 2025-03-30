استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد زكريا بطل الإسكواش فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بعد مشاركته في البطولات الدولية الأخيرة.

هنأ الدكتور أشرف صبحي، بطل الإسكواش على إنجازاته، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل له في مسيرته الرياضية، وذلك بحضور أسرته التي شاركته لحظات الاستقبال والفرحة بعودته.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا، مشددا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمساعدته في تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عالميًا في رياضة الإسكواش، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته

كما أثنى على عزيمته وإصراره على تحقيق الأفضل، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته

ومن جانبه، أعرب محمد زكريا عن سعادته بحفاوة الاستقبال ولقائه بوزير الرياضة، مشيرًا إلى حرصه على مواصلة التطور الفني والبدني للمنافسة على أعلى المستويات.

كما وجهت أسرته الشكر للوزارة على دعمها المستمر، مما يسهم في تهيئة أفضل الأجواء له لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وكان محمد زكريا قد دخل تاريخ الإسكواش بعد فوزه ببطولة العالم للناشئين، عقب تغلبه في النهائي على الكوري الجنوبي جوو يونغ نا بثلاثة أشواط نظيفة خلال 37 دقيقة، بنتيجة 11-6، 11-4، 11-6، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج باللقب بفارق ثمانية أيام عن حامل الرقم القياسي السابق جانشير خان عام 1986، وأصغر بـ 28 يومًا من النجم المصري رامي عاشور الذي فاز بالبطولة عام 2004 بعمر 16.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة الشباب والرياضة، استعداداتها بمختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تحديد الاستاد الرياضي بالطور لاستقبال المصلين في محافظة جنوب سيناء، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف.

وفي إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، تم اختيار الاستاد الرياضي بالطور لاستقبال المصلين وتفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة. وتشمل الاستعدادات تجهيز الملاعب ليلة العيد، مع مشاركة فرق المتطوعين من اعضاء برلمان الشباب والطلائع وأندية التطوع ومشروع "شباب يدير شباب - YLY"، لضمان تنظيم دخول آلاف المصلين بسلاسة. كما سيتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإضفاء أجواء البهجة على الأطفال، حيث تستمر الفعاليات الترفيهية على مدار أيام العيد.

وتشمل فعاليات العيد أيضًا تنظيم يوم ترفيهي لأهالي المدن بالمحافظة بداخل مراكز الشباب، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الجميع، وسيتم إتاحة جميع إمكانيات المراكز للجمهور، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والملاهي، وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وتأتي مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وعدم اقتصارها على الأنشطة الرياضية فقط، بل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

الشباب والرياضة تعلن خطتها لاستقبال عيد الفطر بالمنشآت الشبابية والرياضية

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في جميع مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمختلف المحافظات.

توجيهات وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جميع القطاعات المعنية في الوزارة بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز مراكز الشباب والهيئات الرياضية لاستقبال المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة خلال الإجازة، مشددًا على أهمية توفير برامج ترفيهية وتوعوية تسهم في تعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات مجتمعية متكاملة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع في أولوياتها تقديم خدمات رياضية وثقافية متميزة للنشء والشباب، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب ستفتح أبوابها أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في العيد.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تنفذ سنويًا 5748 برنامجًا ونشاطًا، تحقق نحو 137.7 مليون فرصة استفادة، بمتوسط 15.3 مليون فرصة مشاركة للنشء والشباب والرياضيين سنويًا.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ جميع الفعاليات، لضمان تقديمها بأفضل صورة، مؤكدًا أن هناك فرق عمل ميدانية في جميع المحافظات لمتابعة سير الأنشطة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.

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