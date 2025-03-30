الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

وزير الرياضة القطري يهنئ أبو ريدة بحلول عيد الفطر

هاني أبوريدة
هاني أبوريدة

اتحاد الكرة، أرسل حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة القطري وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ حمد بن خليفة في رسالته لأبو ريدة: "يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة كرة القدم المصرية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير."

منتخب مصر تحت 17 عاما بالقميص الأبيض أمام جنوب أفريقيا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام جنوب أفريقيا، في افتتاح مشواره بكأس الأمم الأفريقية، وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض.

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب جنوب أفريقيا القميص الأصفر، الشورت الأخضر والجورب الأصفر.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره جنوب إفريقيا غدا الإثنين 31 مارس الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت المغرب العاشرة بتوقيت مصر، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة كما تنقلها شبكة قنوات بي أون سبورت.

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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