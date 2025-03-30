الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

كولر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مران اليوم استعدادا لمباراة الهلال

كولر
كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي المارد الأحمر، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد، استعدادا لمباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويأتي اجتماع كولر مع لاعبي الأهلي لإعطائهم بعض التعليمات الفنية، لتطبيقها في مران اليوم استعدادا لتنفيذها أمام مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل. 

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر كولر الأهلي النادي الأهلي

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