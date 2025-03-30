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رياضة

غيابات الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

محمود بنتايج
محمود بنتايج

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط غيابات مؤثرة في صفوفه.

ويعاني الفريق من عدة غيابات لأسباب مختلفة، ما قد يؤثر على خيارات الجهاز الفني خلال المباراة.

ويغيب عن اللقاء كل من محمود عبد الرازق “شيكابالا” وعبد الله السعيد بسبب الإصابة، حيث يواصل الثنائي برنامجهما العلاجي والتأهيلي للعودة في أقرب وقت ممكن.

كما يغيب محمود بنتايج لعدم استخراج تأشيرته، ما حرمه من السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.

أما على المستوى الفني، فقد قرر الجهاز الفني استبعاد الثنائي حسام أشرف ومحمد السيد لأسباب فنية، في حين يواصل كل من أحمد حمدي وحمزة المثلوثي برنامج التأهيل الخاص بهما للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.

ورغم هذه الغيابات، يطمح الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار القادمة من البطولة. 

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض الغائبين، لضمان تقديم أداء قوي يساهم في تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية تدعم مشوار الفريق في البطولة القارية.

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