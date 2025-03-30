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رياضة

لأول مرة في تاريخه، منتخب مصر يتوج بكأس العالم لسلاح السيف

منتخب السلاح، فيتو
منتخب السلاح، فيتو

توج المنتخب الوطني لسلاح السيف بـ كأس العالم لسلاح السيف لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المجر في المباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر كأس العالم لسلاح السيف بعد الفوز على المجر البلد المستضيف في المباراة النهائية بنتيجة 45-37.

وكان المنتخب الوطني لسلاح السيف، تأهل لنهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال المقامة في المجر خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ووصل منتخب السلاح إلى نهائي بطولة كأس العالم، بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة (45-43)، في الدور قبل النهائي.

,نجح منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق فوز تاريخي على نظيره الكوري في ربع نهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب كوريا صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42 ليتأهل بذلك لمباراة نصف النهائي ويقترب من تحقيق ميدالية عالمية جديدة.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح السيف قد حقق من قبل الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي بإسبانيا.

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