صعبة للسيتي، تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانطلقت مساء يوم الجمعة الماضي، منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهلت 4 فرق إلى دور نصف نهائي البطولة، فيما تختتم منافسات دور الثمانية مساء اليوم الأحد، بمباراة مانشستر سيتي وبورنموث.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وجاءت نتائج قرعة دور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

نوتنجهام فورست ضد الفائز من مانشستر سيتي وبورنموث.

كريستال بالاس ضد أستون فيلا.

وتنطلق منافسات الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 26 أبريل المقبل.

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