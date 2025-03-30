الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يصدر قرارا بمنع الظهور الإعلامي دون الحصول على موافقة مسبقة

مصطفى عزام المدير
مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

وشمل القرار جميع وسائل الإعلام "المقروءة، المسموعة، المرئية أو الرقمية" وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية او المشاركة فى أي برامج.

عواقب مخالفة قرار اتحاد الكرة 

وأضاف قرار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن مخالفة القرار ذاته تعد تجاوزًا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، وتعرّض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، وأن العمل بالقرار يسري من تاريخ صدوره.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

الهدف من القرار

ويأتي القرار تفعيلًا لما أصدره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بجلسته رقم (١) وفي إطار الحفاظ على النظام والانضباط داخل الاتحاد، وبهدف توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل.

ظهور حسام حسن في برنامج مقالب يثير جدلا واسعا

جدير بالذكر أن حسام حسن المدير الفني لاتحاد الكرة تعرض لإنتقادات واسعة بعد ظهوره في برنامج المقالب مع رامز جلال أمس السبت، خاصة أنه يتقلد منصب المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وهو ما رأه المحللين أمر لا يليق بقيمة منتخب الفراعنة 

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اتحاد الكرة مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم وسائل الإعلام حسام حسن منتخب مصر الوطنى

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