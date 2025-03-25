أخبار الرياضة اليوم، صلح مرتضى منصور والخطيب، منتخب مصر يفوز على سيراليون بهدف ويعزز صدارته للمجموعة، الأولمبية ترفض شكوى الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة والأحمر يصدر بيانا جديدا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أدى أحمد الجفالي، وأحمد رفاعي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر.

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ملف تجديد أحمد السيد زيزو لاعب الفارس الأبيض، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مما يعني أحقيته في الرحيل مجانا عن الفريق.

وقال أحمد سليمان خلال تصريحات إذاعية: إن التفاوض مع أي لاعب يمثل "عرض وطلب".

الأهلي، استقر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على اتخاذ قرار برفض شكوى النادي الأهلي، ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تجديد خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة بالاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه حقه المشروع في الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة عكفت خلال الساعات الماضية على دراسة شكوى الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، على خلفية رفضه خوض مباراة الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

أصبحت فرص السعودية في التأهل المباشر لكأس العالم معقدة بعد تعادلها السلبي مع اليابان في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، في بيان رسمي له عن انتهاء كل خلافاته السابقة مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

فلسطين والعراق، خطف منتخب فلسطين فوزا غاليا من نظيره العراق، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي، لحساب منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر، فاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

رد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رسالة المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي.

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