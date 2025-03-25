تصفيات كأس العالم، وسام أبو علي يقود ريمونتادا فلسطين ضد العراق (فيديو وصور)

فلسطين والعراق، خطف منتخب فلسطين فوزا غاليا من نظيره العراق، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي، لحساب منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح العراق التسجيل عن طريق علي حسين في الدقيقة 13، فيما تعادل منتخب فلسطين عن طريق وسام ابو علي في الدقيقة 88 من رأسية مميزة، وجاء هدف فلسطين الثاني عن طريق عميد محاجنة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

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هدف فلسطين التعادل وسام ابو علي 🔥🔥🔥

#فلسطين_العراق



pic.twitter.com/PPuEjv8wLn — كورة اسيا ⚽️ (@ggo_ll) March 25, 2025

تشكيل فلسطين ضد العراق

في حراسة المرمى: رامي حمادة

في خط الدفاع: أحمد طه - جابر عطا - ميلاد تيرمانيني - مصعب البطاط

في خط الوسط: تامر صيام - حامد حمدان - عميد محاجنة - عدي خروب

في خط الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو علي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب فلسطين كلًا من: توفيق علي - وجدي نبهان - محمد باسم - ياسر حمد - محمد صالح - محمود أبو وردة - أسد الحملاوي - بدر موسى - موسى فيراوي - مهدي عاصي - آدم قايد - زيد قنبر.

تشكيل العراق ضد فلسطين

أحمد باسل، أكام هاشم، مناف يونس، ربين سولاقا، أمجد عطوان، أمير العماري، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، علي جاسم، يوسف الأمين، أمين حسين.

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