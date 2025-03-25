الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

مصدر يكشف أسباب رفض اللجنة الأولمبية لـ شكوى الأهلي

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية

كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة عكفت خلال الساعات الماضية على دراسة شكوى الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، على خلفية رفضه خوض مباراة الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

وقال المصدر: إن اللجنة الأولمبية استقرت بعد دراسة كافة الأوراق الخاصة بالشكوى، وأيضا رد كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن موقف الأهلي بالانسحاب من مباراته أمام الزمالك غير قانوني، ولا يستند على أي أمور لائحية أو قانونية.

وأوضح المصدر، أن اللجنة استقرت أيضا على تأييد العقوبات الصادرة ضد الأهلي من جانب رابطة الأندية، والتي تنص على اعتبار الأهلي خاسرا لمباراة القمة، وخصم ثلاثة نقاط من رصيده في ختام بطولة الدوري، بالإضافة للعقوبات والغرامات المالية.

وقال المصدر: إن الأهلي له الحق في تصعيد شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية في المحكمة الرياضية الدولية، وأن اللجنة الأولمبية اتخذت قرارها بعد التأكيد من صحة موقف رابطة الأندية واتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة.

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اللجنة الأولمبية الأهلي رابطة الأندية الزمالك المحكمة الرياضية الدولية

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