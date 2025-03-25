تحرك جديد من الأهلي بعد قرار اللجنة الأولمبية برفض شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تجديد خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة بالاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه حقه المشروع في الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

وكان قد استقر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على اتخاذ قرار برفض شكوى النادي الأهلي، ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة الأولمبية بصدد إصدار البيان الرسمي خلال ساعات بشأن أزمة مباراة القمة وشكوى النادي الأهلي.

وكشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن موقف الأهلي ورفضه خوض مباراة الزمالك كان غير قانوني، ومخالف للائحة اتحاد الكرة، وبناءُ عليه تم تأييد العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية.

وكان الأهلي تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، على خلفية إقامة مباراته أمام الزمالك بحكام مصريين، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالانسحاب.

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