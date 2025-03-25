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رياضة

ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل المباشر لكأس العالم 2026؟

السعودية
السعودية

 أصبحت فرص السعودية في التأهل المباشر لكأس العالم معقدة بعد تعادلها السلبي مع اليابان في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. 

 

فرص السعودية في التأهل المباشر 

 يظل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يواصل المنتخب الياباني تصدره للمجموعة برصيد 20 نقطة.

لتحقيق التأهل المباشر، يحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام البحرين وأستراليا، مع ضرورة انتظار تعثر المنتخب الأسترالي أمام اليابان في الجولة التاسعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنتخب السعودي تحقيق انتصارات بفارق أهداف كبير لتحسين وضعه، حيث يبلغ فارق أهدافه الحالي (-2).

في حالة تعذر التأهل المباشر، يمكن للمنتخب السعودي التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق الآسيوي، حيث يحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الثالث، الذي يعد من المراكز المؤهلة للملحق العالمي.

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