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رياضة

أحمد سليمان: أثق في قدرة لجنة التخطيط بالزمالك علي تجديد عقد زيزو

أحمد سليمان
أحمد سليمان

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ملف تجديد أحمد السيد زيزو لاعب الفارس الأبيض، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مما يعني أحقيته في الرحيل مجانا عن الفريق. 

وقال أحمد سليمان خلال تصريحات إذاعية: إن التفاوض مع أي لاعب يمثل "عرض وطلب". 

ورد عضو الزمالك علي سوال هل  يستحق أي لاعب في مصر الحصول على 100 مليون جنيه في الموسم،"  لو الحديث عن أحمد مصطفى زيزو فلقد تلقى عروضا كثيرة ومُغرية للغاية، وأنا كنت شاهدًا على هذه الإغراءات لذا لا أحد يُزايد على حب زيزو للزمالك.

وتابع " لم نتأخر في فتح ملف زيزو..وأثق أن زيزو سيبقي في الزمالك، لأن المسئولين وتحديدا لجنة التخطيط للكرة  تبذل قصارى جهدها للإبقاء علي زيزو في الزمالك.


وأضاف: أنباء مفاوضات زيزو مع الأهلي قديمة ، ويتم تداولها منذ أكثر من عام ونصف العام، وأثق أن المسئولين عن ملف تجديد عقد زيزو ومنهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قادرون على تجديد عقده.

وزاد: زيزو ضحّى بالكثير من العروض الخارجية ومن هنا فإن الحديث عن رغبته في الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا لابد أن يتم وضعها في الحُسبان، وأشار إلى  أنه لابد أن يحصل زيزو على ٧٠٪ من قيمة العروض التي تصل له، وهي كثيرة ومغرية للغاية لأنه لاعب كبير.

وقال سليمان: من الوارد عدم تجديد أي لاعب مع ناديه وهذا يحدث مع لاعبين في الأندية المنافسة، مؤكدًا أن هناك جلسة حاسمة مع زيزو لتجديد عقده عقب مباراة منتخب مصر وسيراليون مساء اليوم، الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

الزمالك يجدد تمسكه برفض هذا الأمر في ملف تجديد زيزو 

يجدد نادي الزمالك تمسكه بعدم منح أي عمولة في صفقة تجديد عقد اللاعب أحمد مصطفى زيزو، حسبما أكدت مصادر داخل النادي. 

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة النادي لتقليص النفقات، حيث يحرص الزمالك على الحفاظ على توازنه المالي وعدم تحميل خزينة النادي أي أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تمسك إدارة الزمالك بهذا الموقف يعكس رغبتها في التفاوض مع اللاعبين بشكل مباشر، دون تدخل وسطاء أو وكلاء يتقاضون عمولات.

ويظل زيزو من الركائز الأساسية في الفريق ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد عقده في الأيام المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

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