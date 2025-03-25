الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتؤيد قرارات رابطة الأندية

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية

 الأهلي، استقر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على اتخاذ قرار برفض شكوى النادي الأهلي، ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة الأولمبية بصدد إصدار البيان الرسمي بشأن أزمة مباراة القمة وشكوى النادي الأهلي خلال ساعات.

وكشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن موقف الأهلي ورفضه خوض مباراة الزمالك كان غير قانوني، ومخالف للائحة اتحاد الكرة، وبناءُ عليه تم تأييد العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية.

وكان الأهلي  تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، على خلفية إقامة مباراته أمام الزمالك بحكام مصريين، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالانسحاب.

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الأهلي اللجنة الأولمبية ياسر إدريس رابطة الأندية اتحاد الكرة

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