الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

في رسالة مؤثرة، مرتضى منصور يجدد مبادرة الصلح مع الخطيب

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

أعلن المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، في بيان رسمي له عن انتهاء كل خلافاته السابقة مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

 

مرتضى منصور والخطيب

وجاء بيان مرتضى منصور كالتالي:

في ظل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم.

وانطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي.

وواصل: وبصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره.

مرتضى منصور والخطيب، فيتو
مرتضى منصور والخطيب، فيتو


وأضاف: ولم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة.
والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا.
وأشار: وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي  محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
وأتم: ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات، وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم.

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