أخبار الفن اليوم، محمد رمضان يفاجئ بواب عمارة بـ 100 ألف جنيه، ومكي يبدأ رحلة الانتقام من عمرو عبد الجليل في "الغاوي"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استمرار مفاجآت برنامج “مدفع رمضان” للفنان محمد رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

رسم الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، الفرحة على وجه بواب إحدى العمارات.

عرضت شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، قبل قليل، الحلقة الـ10 من مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي، الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

فاجأ الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، سيدة مصرية بسيطة، بسؤال غير متوقع، عن رقمها المفضل.



تألقت النجمة دنيا سمير غانم بغناء أغنية “الرحلة” ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “عايشة الدور”، والذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، ويتم عرضه عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً.

دارت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “وتقابل حبيب” حول ليل التي تقضي ليلتها في الحبس وهي حزينة، بينما يسترق يوسف السمع إلى حديث زوجته رقية وشقيقتها كريمان.

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة فذهب عايشة “دنيا سمير غانم” مع زملائها في رحلة جامعية لأسوان، حيث يحاول الدكتور حازم “نور محمود” مصالحتها خلالها بعد أن اهانها أمام الجميع في الحلقة السابقة.

تألق الفنان أحمد غزي في تقديم مشهد بالحلقة الـ 11 لمسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض،على قناة ON وCBC في موسم دراما رمضان.

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ26 من الموسم الثاني لمسلسل "العتاولة 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، حيث شهدت الحلقة تحولات صادمة وصراعات متصاعدة بين أبطال العمل.

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ظلم المصطبة، تطورات مفاجئة في الأحداث.

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