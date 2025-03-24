محمد رمضان يكسر رقم التشاؤم عند المصريين بـ 100 ألف جنيه (فيديو)

قرر الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، كسر رقم التشاؤم عند المصريين.

هدية محمد رمضان لمواليد يوم 13

وقال محمد رمضان:"أول شخص هنقابله مولود يوم 13 هيكسب 100 ألف جنيه".

محمد رمضان يبحث عن صاحب الحظ للحصول على 100 ألف جنيه



وبحث الفنان محمد رمضان، على صاحب الحظ والنصيب، من مواليد يوم 13 رقم التشاؤم لدى المصريين كما زعم، من أجل الفوز بالجائزة المالية لمدفع رمضان وقيمتها 100 ألف جنيه.

محمد رمضان يبحث عن صاحب الـ 100 ألف جنيه مواليد يوم 13

وعثر محمد رمضان، على مواطن مصري من محافظة مطروح، مواليد يوم 13 ومنحه هدية البرنامج وقيمتها 100 ألف جنيه



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