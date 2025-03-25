بكى من الفرح، محمد رمضان يفاجئ بواب عمارة بهدية 100 ألف جنيه (فيديو)

محمد رمضان، رسم الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، الفرحة على وجه بواب إحدى العمارات.

بكاء بواب العمارة من الفرحة بعد مكافأة محمد رمضان

وبكى بواب العمارة، من الفرحة بعدما منحه محمد رمضان هدية مالية ثمينة قميتها 100 ألف جنيه، حيث أنه لم يصدق حصوله على ذلك المبلغ.

رسالة محمد رمضان لبواب العمارة

وقال محمد رمضان لـ بواب العمارة:"الإيد العاملة دي تتباس" ليرد الرجل:"الحمد لله لا أمد إيدي إلا لله وربنا هو اللى باعتني ليكي".

وأشار بواب العمارة باكيا:"قسما الله إن بنت إبني عايزة تلاجة وجهازة علشان جوازها يا حبيبي، وانا بقوله هجيبلك التلاجة يا بنتي وربنا رزقني بحق التلاجة".

محمد رمضان يفاجئ بواب عمارة، فيتو

وتوجه بواب العمارة بالدعاء إلى الله لمحمد رمضان: "ربنا يصلح حالك يا حبيبي".





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