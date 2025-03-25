الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سؤال غير متوقع من محمد رمضان يمنح امرأة 100 ألف جنيه (فيديو)

محمد رمضان مدفع رمضان،
محمد رمضان مدفع رمضان، فيتو

فاجأ الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، سيدة مصرية بسيطة، بسؤال غير متوقع، عن رقمها المفضل.

 

هدية الفوز بالرقم المفضل من خلال محمد رمضان

وحدد الفنان محمد رمضان، من خلال مدفع رمضان، مكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، لمن يكون رقمه المفضل نمبر وان.

 

سؤال نمبر وان يهدي امرأة 100 ألف جنيه

ونزل محمد رمضان، الشارع ليختار مواطنا أو مواطنة للفوز بجائزة الـ 100 ألف جنيه، ولحسن القدر حين  نزوله من سيارته عثر على سيدة مصرية بسيطة، وأجابت على سؤاله وأكدت له أن رقمه المفضل هو (1) أو نمبر وان.

 

ومنح الفنان محمد رمضان الهدية المالية للسيدة ووضع على رأسها تاج مدفع رمضان.

 

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