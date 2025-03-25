سؤال غير متوقع من محمد رمضان يمنح امرأة 100 ألف جنيه (فيديو)

فاجأ الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، سيدة مصرية بسيطة، بسؤال غير متوقع، عن رقمها المفضل.

هدية الفوز بالرقم المفضل من خلال محمد رمضان

وحدد الفنان محمد رمضان، من خلال مدفع رمضان، مكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، لمن يكون رقمه المفضل نمبر وان.

سؤال نمبر وان يهدي امرأة 100 ألف جنيه

ونزل محمد رمضان، الشارع ليختار مواطنا أو مواطنة للفوز بجائزة الـ 100 ألف جنيه، ولحسن القدر حين نزوله من سيارته عثر على سيدة مصرية بسيطة، وأجابت على سؤاله وأكدت له أن رقمه المفضل هو (1) أو نمبر وان.

ومنح الفنان محمد رمضان الهدية المالية للسيدة ووضع على رأسها تاج مدفع رمضان.

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