مسلسل ظلم المصطبة حلقة 10، الشيخ علاء كشري يقدم الدروس الدينية في منزله (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ظلم المصطبة، تطورات مفاجئة في الأحداث.

قرر الفنان أحمد عزمي “الشيخ علاء كشري” أن يقدم محاضرات ودروس دينية للنساء في منزله، وفي حضور زوجته، وكان الدرس الأول عن الوصفة الصحيحة لتجنب هموم الحياة، وهي أن تمشي على المنهج والكتالوج الذي رسمه الله لك.

وتحدث عن أن الله غني عن عباده، لكنه رحيم ورؤوف بهم، وأنه لا يظلم أبدا، ولكن الناس يظلمون أنفسهم.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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