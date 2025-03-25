مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25، براءة ياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “وتقابل حبيب” حول ليل التي تقضي ليلتها في الحبس وهي حزينة، بينما يسترق يوسف السمع إلى حديث زوجته رقية وشقيقتها كريمان.

تحاول رقية إقناع كريمان بأن ليل هي السبب في إفساد علاقتها بفارس، لكنها في نهاية الحديث تنفي أن تكون لها يد فيما يحدث لليل، في تلك اللحظة، يدخل يوسف ويتحدث مع رقية، مشيرًا إلى أن والده مقتنع بأن ليل ليست سارقة، لكنه يرفض الإفصاح عن رأيه الحقيقي لها.

في المقابل، يلتقي فارس بالشخص الذي يعرف أحلام، ويخبره بأنه سيمنحه المال مقابل منحه ما يضغط به على أحلام، وبعد أن ذهب لها ومعه تسجيلات تكشف طبيعة عملها في الأعمال المنافية للأدب، ضغط عليها ليجبرها على الاعتراف بالحقيقة بشأن قضية ليل.

في النهاية، توافق أحلام على تقديم شهادة جديدة للشرطة، حيث تدعي أنها تعاني من الاكتئاب وأنها في بعض الأحيان تنسى بعض الأمور، موضحة أنها لم تتذكر أنها أعطت ليل الخاتم، لكنها جاءت لتوضيح الأمر لاحقًا.

ورغم أن فارس وعدها بعدم التسبب في سجنها، إلا أنه كشف للشرطة طبيعة عملها، ما أدى إلى القبض عليها، على الجانب الآخر، يتم الإفراج عن ليل بعد أن كادت تتعرض للاعتداء داخل الحبس من قبل سيدة أرسلتها رقية.

بعد خروجها، تشكر ليل فارس على مساعدته، لكنه يخبرها بأن أحلام كانت مدفوعة من شخص ما لتنفيذ هذا المخطط، وهو شخص يحمل جنسية إيطالية.

في سياق آخر، تراقب شهد كل من إنجي وحازم وتكتشف أنه يخطط مغادرة المنزل، مما يثير غضبها، ويبدو أنها تخطط لأمر ما، أما رقية عندما تعلم ببراءة ليل، تزداد حدة غضبها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مثيرة، حيث تبدأ الأحداث مع ليل التي تذهب مع الشرطة بعد اتهامها بسرقة خاتم إحدى عميلاتها، والتي تدعى أحلام، وعندما يعلم يوسف بالأمر، يفكر في مساعدتها، إلا أن رقية تمنعه من ذلك، رغم محاولات كاريمان إقناعها بأن ليل تستحق المساعدة، مؤكدة أن هناك خطأً ما في الأمر.

ومع ذلك، تصر رقية على موقفها، ليختار يوسف مجددًا الانصياع لرغبة زوجته، وعلى الجانب الآخر، يؤكد عبد العزيز لـ إجلال أنه من المستحيل أن تكون ليل قد أقدمت على السرقة، ويعتقد أن رقية تقف وراء هذه المكيدة، أما إجلال، فتبقى متشككة بشأن براءة ليل.

في الوقت نفسه، يشعر حازم بالخوف بسبب ما يحدث لشقيقه فارس، الذي يحاول إيجاد حل للأزمة التي وضعه فيها يوسف، وفي سبيل ذلك، يلتقي فارس بأحد عملائه، ويتفق معه على تقديم سيارات مقابل مبلغ مالي يساعده على تجاوز هذه المحنة كما أن فارس ينوي بيع سيارته.

وفي قسم الشرطة، تحاول ليل إقناع الضابط ببراءتها، مطالبة بمواجهة أحلام لكشف الحقيقة، وعندما تحضر أحلام، تصر على اتهام ليل، زاعمة أن ما تفعله الأخيرة ليس سوى محاولة يائسة لنفي التهمة عنها، وبناءً على ذلك، يتم احتجاز ليل، بينما تحاول فرح مساعدتها عبر الاتصال بـ فارس، لكنه لم يكن متاحًا، فتركت له رسالة صوتية.

ثم تتوجه إلى بنات ليل في محاولة لنقلهن إلى منزل والدتها، إلا أن إجلال تمنعها من ذلك، مما يثير غضب فرح بشدة.

ويذهب فارس إلى قسم الشرطة لرؤية ليل، حيث يحاول فارس طمأنتها، ويسعى لإقناع الضابط بالسماح لها بالمبيت في المكتب بدلًا من الحجز، لكنه يفشل، مما يجبر ليل على قضاء الليلة في الحجز.

من ناحية أخرى، يبذل فارس وحازم جهدًا لإيجاد حل لأزمة ليل، حتى يتذكر صديق فارس أن هناك شخصية يعرفها فارس قد تكون قادرة على مساعدتهم، وبالفعل، يتواصل فارس مع هذا الشخص الذي يدعى يوسف الغول، ليكتشف أنه يعرف أحلام.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يعود يوسف إلى المنزل، ليجد رقية تتحدث مع كاريمان، وتكشف بشكل غير مباشر أنها كانت وراء ما حدث لـ ليل. وهنا، يشعر يوسف بصدمة كبيرة.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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