الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تتألق بأغنية الرحلة ضمن أحداث مسلسل عايشة الدور

عايشة الدور، فيتو
عايشة الدور، فيتو

تألقت النجمة دنيا سمير غانم بغناء أغنية “الرحلة” ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “عايشة الدور”، والذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، ويتم عرضه عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً.

 

وأتت أغنية "الرحلة" في الإطار الدرامي للمسلسل، حيث تقرر “عايشة”، التي تؤديها دنيا سمير غانم، أن تعلم زملائها في الجامعة كيفية الاستمتاع بالرحلات إثناء زيارتهم لأسوان.

أغنية الرحلة من تأليف ايمن بهجت قمر، الحان عمرو مصطفي، وتوزيع النابلسي، كما شاركت في تصميم الاستعراض ماهيتاب احمد.

وتعد أغنية “الرحلة” هي الرابعة التي تقدمها دنيا سميرغامم خلال أحداث مسلسل عايشة الدور، فسبق وقدمت “هاخد فرصتي” و"ياما نفسي أقولك" ودويتو مع النجم ايها توفيق في اغنية “هلي يا فرحة هلى”.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وتشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

 ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

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دنيا سمير غانم عايشة الدور الرحلة أغنية الرحلة أيمن بهجت قمر عمرو مصطفي توزيع النابلسي

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