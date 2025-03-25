وعايزني أكسبها، أحمد غزي يعيد مشهد المليجي وأحمد زكي الحلقة 11 من قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة ، تألق الفنان أحمد غزي في تقديم مشهد بالحلقة الـ 11 لمسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض،على قناة ON وCBC في موسم دراما رمضان.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 11

وأعاد أحمد غزي والذي يلعب شخصية مؤمن الصاوي في مسلسل قهوة المحطة بشكل احترافي مشهد الشهير وعايزني أكسبها للراحلين أحمد زكي ومحمود المليجي في فيلم إسكندرية ليه.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 10 ، شهدت الحلقة 10 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد، أحداثًا مثيرة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 10

وشهدت الحلقة مواجهة شرسة بين بيومي فؤاد “المعلم فاروق” مع يوسف عثمان “طارق”، حيث إن الأخير ظل يعنف فيه ويقول له كلام قاسي ويؤكد أنه كرهه كرهًا شديدًا بعدما اكتشف أن “المعلم فارق” ليس والده الحقيقي بل رجل رباه، وهدده تهديد عنيف بأنه إذا لم يخبره عن والده ووالدته الحقيقيين لم يسترجع له أمواله الذي كتبها المعلم فاروق، وفي هذا السياق، لم يتحمل بيومي فؤاد الحديث العنيف الذي دار بينه وبيت يوسف عثمان ويتسبب له في أزمة صحية.

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد مؤثر دخلت هالة صدقي “جورجيت” في نوبة بكاء شديدة وظلت تبكي وفي يدها صورة ابنها، وتؤكد لنفسها أنه مازال حيا بعد غيابه عنها 22 عامًا.

يذكر أن قهوة المحطة من تاليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان واحمد ماجد وغيرهم الكثير.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيًا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

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