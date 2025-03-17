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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تتألق بأغنية "ياما نفسي أقولك" ضمن أحداث عايشة الدور (فيديو)

مسلسل عايشة الدور،
مسلسل عايشة الدور، فيتو

تألقت النجمة دنيا سمير غانم بغناء أغنية “ياما نفسي أقولك” ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “عايشة الدور”، والذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، وتم عرضه عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً.

وآتت أغنية "ياما نفسي أقولك" في الإطار الدرامي للمسلسل، حيث تقدم “عائشة”، التي تؤديها دنيا سمير غانم، لتجارب اداء مسرح الجامعة لتبهر الجميع بصوتها العذب وأدائها الرائع، وتمتلئ القاعة بصوت التصفيق الحار فور انتهائها.

أغنية “ياما نفسي أقولك” من تأليف ايمن بهجت قمر، الحان عمرو مصطفي، وتوزيع النابلسي، كما شاركت في تصميم الاستعراض ماهيتاب احمد.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وتشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

 ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

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