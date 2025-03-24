إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصافح الفنانة ياسمين صبري بحفل سحور شركة ميديا هب.

ويبدو أن الفنانة ياسمين صبري قالت كلمة لم تعجب محمد رمضان الذي فاجأها برد فعله عندما قال لها “يابني ؟!.. إنتي مجنونة ؟!”، لتتركه ياسمين وتنصرف.

مدفع رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان يقدم خلال أيام الشهر الكريم برنامج “مدفع رمضان”، الذي يلتقي خلاله بالجمهور ويمنحهم جوائز ومبالغ مالية كبيرة

أما الفنانة ياسمين صبري فتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “أميرة.. ضل حيطة”، والذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية وبعض المناصات الأخرى، وأشاد به عدد كبير من الجمهور

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