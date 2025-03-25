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ثقافة وفنون

عايشة الدور الحلقة 11، حقيبة غامضة تورط دنيا سمير غانم في أزمة جديدة

عايشة الدور، فيتو
عايشة الدور، فيتو

 

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة فذهب عايشة “دنيا سمير غانم” مع زملائها في رحلة جامعية لأسوان، حيث يحاول الدكتور حازم “نور محمود” مصالحتها خلالها بعد أن اهانها أمام الجميع في الحلقة السابقة.

 

وفي نفس الوقت يقرر طليق عايشة الذهاب لاسوان مع الاولاد برغم أنها سبق واخبرته أنها سافرت لتحصل على بعض الوقت لنفسها.

 

كما يواصل الرقم المجهول الاتصال بعايشة، ويطلب منها الذهاب للسوق القديم لتحمل امانة معا إلى مصر من عند احد التجار، ولكن يقبض عليها الدكتور حازم اثناء تواجدها في السوق لتهرب فاطيمة منه وتتخفي في ملابس بدو تقليدية.

 

وبرغم هروبها منه إلا أن الدكتور حازم ينتظرها في للاوتيل ليطلب منها فتح الحقيبة التي حصلت عليها من التاجر لكنه يجد كاركديه وفول سوداني وشطة.

 

وتنتهي أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور بمحاول الدكتور حازم الاعتراف لفاطيمة بمشاعره ولكنها تري طليقها وخطيبته واولادها يدخلون إلى الفندق الذي تمكث هي فيه.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة، حيث نسبت “نسمة” أميرة أديب، الفضل في ارسال الجوابات لاهالى اصدقائها لنفسها، بعد أن وجدت رد فعل إيجابي منهم بسبب إصلاح هذه الرسائل العديد من المشاكل في حياتهم الشخصية مع أهلهم.

وتتابعت الأحداث لتذهب طليقة الدكتور “حازم” نور محمود، للجامعة وتختلق مشكلة مع “فاطيمة” بسبب معرفتها باعجاب حازم بها، ويخبره اصدقائه أن بهذه العلاقة هو يتسبب في إيذاء “فاطيمة" دنيا سمير غانم، لأنها فتاة في مقتبل عمرها ومع مرور الزمن سيكون هو طاعن في السن بينما تكون “فاطيمة" في عز شبابها، ليغير الدكتور طريقة تعامله معاها تمامًا للإسواء. 

وبعد إقناع “داليا” لها تقرر أن تذهب “عايشة” في رحلة مع المدرسة إلى أسوان، والتي ينظمها الدكتور "حازم" وتترك الاطفال مع والدهم.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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مسلسلات رمضان 2025 مسلسل عايشة الدور دنيا سمير غانم الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور نور محمود

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