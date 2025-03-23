أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع.. القبض على ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب".. سر غضب عادل إمام من أحمد ماهر
شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة من أبرزها بكاء الفنان محمد رمضان، تأثرا بدموع سيدة في الشارع.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)
دخل الفنان محمد رمضان، في نوبة بكاء، بسبب تأثره بدموع الحاجة نعيمة بائعة المناديل في الشارع، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".
أحمد ماهر يبكي على الهواء ويكشف سر غضب عادل إمام منه (فيديو)
بكى الفنان أحمد ماهر على الهواء، وذلك خلال حديثه عن رؤية الرسول في المنام، كاشفا كواليس سر غضب الزعيم عادل إمام منه.
أحمد السقا: العتاولة 2 نجح بجدارة وكل فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا
نفى النجم أحمد السقا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم رضاه عن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مؤكدًا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وأنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
خالد عبد الرحمن يحيي حفلا في أبها رابع أيام عيد الفطر
يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن حفلا في مدينة أبها رابع أيام عيد الفطر المبارك.
مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23، القبض على ياسمين عبد العزيز
شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مشوقة، حيث توجه حازم إلى شهد، متهمًا إياها بأنها السبب في التدهور الصحي الذي تعاني منه زوجته إنجي، ورغم إنكار شهد لأي علاقة لها بما حدث، إلا أن حازم أصر على أنها المتورطة، خاصة بعد أن قدمت العصير أثناء حفل الزفاف، مرجحًا أنها قد أضافت إليه مادة مهدئة.
مسلسل حكيم باشا الحلقة 23، زوجة مصطفى شعبان تحلم بثعبان يهدد حياة ابنه
دارت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل حكيم باشا حول عظيمة التي تحاول اقناع رضوان بتقديم النصيحة لابنه حكيم حتى يوزع المال ويبعد عن الشر، ولكنه قال لها إن حكيم سينفذ وصية عمه رغم أي نصيحة.
مسلسل ظلم المصطبة حلقة 8، مشهد مؤثر بين ريهام عبد الغفور وابنتها منة (فيديو)
شهدت الحلقة 8 من مسلسل ظلم المصطبة مشهدا مؤثرا بين الفنانة ريهام عبد الغفور “هند” وابنتها “منة”.
صابر يدخل صالات الماسونية ملخص أحداث الحلقة 24 و25 من مسلسل المداح 5 لـ حمادة هلال
شهدت الحلقتي 24 و25 من مسلسل "المداح " فى موسمه الخامس، استمرار صابر المداح (حمادة هلال) في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد حياته.
مسلسل قهوة المحطة حلقة 9، العثور على جثة نعمات والوصول إلى قاتلها الحقيقي
شهدت الحلقة 9 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مثيرة، حيث عثر الضابط “عمر” أحمد خالد صالح على جثة نعمات، ولكن كشفت الأحداث، بأن "خليفة زوجها ليس له دخل في قتلها، بل دمراوي السائق الذي هربت مع لكي تبعد عن زوجها.
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