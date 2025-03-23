خالد عبد الرحمن يحيي حفلا في أبها رابع أيام عيد الفطر

يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن حفلا في مدينة أبها رابع أيام عيد الفطر المبارك.

ويقام الحفل على مسرح جامعة الملك خالد في أبها، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حفلات العيد في المملكة

وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة حفلات في عيد الفطر تنظمها هيئة الترفيه، من بينها حفل الفنان السعودي رابح صقر في منطقة شقراء بالرياض ثالث أيام عيد الفطر.

ويقام الحفل على مسرح محمد بن سعد البورادي، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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