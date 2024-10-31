مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن تكريم أحمد ماهر

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم النجم أحمد ماهر، وذلك خلال دورته الثانية المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة، وإسهاماته البارزة في المسرح المدرسي ومسرح الطفل.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، إن الفنان القدير أحمد ماهر أحد رموز مسرح الطفل في العقود الأخيرة، كما أنه يعد أحد أهم الفنانين الذين أخذوا على عاتقهم النهوض بالمسرح المدرسي من خلال حرصه على تقديم العديد من العروض على مسرح المدارس التعليمية، موضحة أن الملقب بـ "فارس المسرح العربي" صاحب أداء تمثيلي رائع، كما أنه تميز بالأدوار الفنية الهادفة والمهتمة بقضايا الأسرة والمجتمع المصري بشكل عام.

يشار إلى أن الفنان أحمد ماهر، من مواليد عام 1946، في القاهرة بحي بولاق أبو العلا بمصر، كان يهوى التمثيل منذ الصغر، التحق بالدراسة الثانوية وانضم إلى فريق التمثيل في المدرسة، بسبب الموهبة الرائعة التي اكتشفها في نفسه، وقدم بعض الأعمال الصغيرة خلال سنوات الدراسة، وكانت أول شخصية يقدمها هي شخصية أبو طالب بن عبد المطلب عم رسول الله في حفل قدمته المدرسة.

مهرجان القاهرة لسينما الطفل

بدأ الفنان أحمد ماهر مشواره الفني بعد التخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، عندما قدم الكثير من العروض في مسرح الدولة، ثم انتقل إلى مرحلة الشهرة بعد تقديمه لمسرحيات مع كبار الفنانين في القطاع الخاص، ثم انتقل إلى السينما والتلفزيون، وكانت الفرصة الحقيقية بالنسبة له عندما قدم الكثير من الشخصيات التاريخية في التاريخ المصري، بسبب إجادته للتحدث باللغة العربية الفصحى، ومن أشهر أعماله: رأفت الهجان، والنساء يعترفون سرا، ووجوه عارية، ورداء لرجل آخر، ولا إله إلا الله، ومارد الجبل، والبرنامج الدرامي سر الأرض، وشمس الزناتى.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.