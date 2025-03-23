الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

صابر يدخل صالات الماسونية ملخص أحداث الحلقة 24 و25 من مسلسل المداح 5 لـ حمادة هلال

المداح, فيتو
المداح, فيتو

 

شهدت الحلقتي 24 و25 من مسلسل "المداح " فى موسمه الخامس، استمرار صابر المداح (حمادة هلال) في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد حياته.

 حيث تشتد المعركة بينه وبين قوى الشر، وعلى رأسها الشيخ سلام (أحمد بدير) والملك الأحمر (خالد الصاوي) وست الحسن (غادة عادل).

 

مسلسل المداح 5 الحلقة 24 و25

بدأت الحلقتي بمشاهد فلاش باك مؤثر يكشف عن مقتل جعفر، صديق الشيخ جاد، على يد الملك الأحمر باستخدام الخنجر المسحور. هذا السلاح المميز يتمتع بقدرات خارقة تتيح له الاختفاء والهروب من الأعداء، ما يضيف عنصر المفاجأة إلى تطورات القصة.

في الحاضر، يسعى صابر إلى إقناع شقيقه حسن ووالدته الحاجة صفاء بأن الشخص الذي ظهر لهم على هيئة الشيخ سلام ليس والدهم، بل هو كائن من الجن، كما يحاول صابر تحذير والدته من خطر الشيخ وفيق، الذي يؤدي دوره خالد الصاوي، محاولًا إبعادها عن تأثيره السلبي.

وفي تطور آخر، تشهد شخصية مريم مزيدًا من التعقيد، حيث تكافح للتخلص من الكتاب الذي منحها إياه أحمد بدير.. بعد أن اكتشفت أن الكتاب يحتوي على توقعات مرعبة تخص مستقبلها ومصير ابنها، تواجه مريم صعوبة في التخلص منه. وفي النهاية، تقرر طلب مساعدة صابر، وهو ما يجعل يدخل ساحات الماسونية ليكتشف عوالمهم.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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