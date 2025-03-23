مسلسل حكيم باشا الحلقة 23، زوجة مصطفى شعبان تحلم بثعبان يهدد حياة ابنه

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل حكيم باشا حول عظيمة التي تحاول اقناع رضوان بتقديم النصيحة لابنه حكيم حتى يوزع المال ويبعد عن الشر، ولكنه قال لها إن حكيم سينفذ وصية عمه رغم أي نصيحة.

وحرصت برنسة على الاتفاق مع بحر وياسين حتى يقف على أن يكونوا في صف واحد ويحصلون على المال من حكيم، ويتم تقسيم الميراث عليهم ومعهم سليم، ولكن ياسين يشترط أن يزيد نصيبه عنهم لأنه حرم من حنان والده ونعيمه طوال حياته، ووافقوا ويطلبوا منه أن يكون مسؤلا عن غسيل الأموال.

وفي سياق متصل ذهب حكيم لياسين وسأله ماذا قالت له برنسة وبحر لكنه كذب ولم يخبره الحقيقة.

أما لوما فتحلم أن بحر وبرنسة وسليم، وضعوا ثعبان حتى يقتل الطفل "نوح" ابن حكيم بعد أن ذهبت صفا لتحضير ينسون له، وعندما وجدته لوما وقامت بالصراخ تم قتلها قبل أن تتمكن من إنقاذ الطفل، ثم استيقظت وحكا لصفا وبروية الحلم.

وانتهت الحلقة على ذهاب حكيم إلى المغارة وأخذ منها زجاجه زئبق أحمر، ثم قابل جارحي وقام بتوصيته على ابنته صفا ثم قال له شيء في أذنيه يثير الكثير من التكهنات.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 22

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حكيم باشا صدمة أبناء نوم الباشا في ابن عمهم حكيم بعدما أخبرهم بأنه لن يقسم الميراث تنفيذا لوصية عمه.

وبعد موجة غضب تحدثت برنسه مع بحر وسليم، واتفقوا على أن سليم سيكون كبيرهم حتى يأخذ الأموال ويقسمها بينهم وأنهم سوف يضموا ياسين إليهم، لأنه هو الذي سيساعدهم في غسيل الأموال.

وفي سياق متصل تحدث حكيم مع زوجاته ففي البداية مع غزل وقال لها أنه سوف يجعلها سيدة القصر وأكدت هي استعدادها لهذه المهمة، ثم تحدث مع صفا والتي قالت له أن يوزع المال ويشترى راحة البال ولكنه رفض، ثم قالت له إن والدها جارحي إذا حدث له شيء بسببه فإنها لن تسامحه.

وانتهت الحلقة على حديث حكيم مع لوما وقالت له أنه قرر عدم توزيع المال لأبناء عمه لضمان مستقبل ابنه المالي وليس تنفيذًا لوصية عمه.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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