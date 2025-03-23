محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

دخل الفنان محمد رمضان، في نوبة بكاء، بسبب تأثره بدموع الحاجة نعيمة بائعة المناديل في الشارع، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

نوباء بكاء من سيدة بسبب لقائها محمد رمضان



وبسؤال محمد رمضان للسيدة نعيمة:"ولادك الاتنين مراضينك؟" دخلت الحاجة نعيمة في نوبة بكاء، معلقة:"هما مش متجوزين واللي بيراضي الكل ربنا..أنا مش مصدقة يا ابني إن انت قدامي وبعيط علشان أنا شفتك في التليفزيون بس مصدقتش إنك تقابلني".

بكاء محمد رمضان تأثرا بدموع سيدة

وبكى محمد رمضان بكاءً حارا تأثرًا ببكاء السيدة نعيمة، قائلا: "بتعيطي ليه والنبي ما تعيطي".

وعانق الفنان محمد رمضان، السيدة نعيمة، وأهداها جائزة برنامج مدفع رمضان، وقيمتها 100 ألف جنيه، قائلا: "بتعيطي ليه إحنا جايين نفرحك".

وعقبت السيدة نعيمة: "ربنا يراضيك يا ابني أنا مش مصدقة وكإني بحلم..الله يبارك لك"، ليرد الفنان محمد رمضان:"إحنا جايين نفرح مفيش عياط".



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