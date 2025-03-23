مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23، القبض على ياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مشوقة، حيث توجه حازم إلى شهد، متهمًا إياها بأنها السبب في التدهور الصحي الذي تعاني منه زوجته إنجي، ورغم إنكار شهد لأي علاقة لها بما حدث، إلا أن حازم أصر على أنها المتورطة، خاصة بعد أن قدمت العصير أثناء حفل الزفاف، مرجحًا أنها قد أضافت إليه مادة مهدئة.

حاولت شهد الدفاع عن نفسها، مؤكدة أنها تحب حازم ولا يمكن أن تؤذي أي شخص يحبه، ثم كشفت له عن تلقيها فيديوهات تثبت وجود علاقة بينهما، وعندما طلب منها حازم رؤية الرسائل ورقم الهاتف الذي أرسلها، أخبرته بأنها قامت بمسحها.

في سياق آخر، قدمت كريمان خطتها التسويقية لشركة فارس إلى يوسف، الذي اعتبرها عالية التكلفة، كما أبلغته رقية العسكري بضرورة معاقبة فارس بعد الذي فعله في حفل زفاف حازم وبعد عصيانه الانصياع ليوسف، مشددة على أهمية الضغط عليه. وبناءً على ذلك، قرر يوسف رفض المشروع وإيقافه تمامًا، مما قد يتسبب في خسارة فادحة لفارس، حيث كان قد وقع على شروط جزائية.

وعندما علم فارس بالقرار، شعر بصدمة كبيرة، ثم واجه يوسف، الذي فرض عليه مجموعة من الشروط، منها التوقف عن التعامل مع ليل وتنفيذ أوامره والتي هي بالتبعية أوامر رقية، غير أن فارس رفض جميع هذه الشروط، مؤكدًا عدم خضوعه لأي ضغوط، ما أدى إلى تصاعد المواجهة بينه وبين يوسف ورقية، ليجد نفسه في صدام مباشر معهما.

وفي مشهد آخر، سعت ليل إلى مساعدة فارس للخروج من حالته النفسية السيئة، بينما تذهب ليل للقاء عميلة لديها تدعى أحلام، كانت قد أنجزت لها مهمة في عملها، ونتيجة لجهودها الكبيرة، قررت أحلام مكافأتها ومنحها خاتمًا ألماظ ثمين، ورغم تردد ليل في البداية، فإنها قبلت الهدية بعد إصرار أحلام وتقديرها لعملها المتميز.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما فوجئت ليل بقدوم الشرطة إلى منزلها، ومعها إذن من النيابة لتفتيشه، بعد تلقيها بلاغًا من سيدة تدعى أحلام تتهمها بسرقة الخاتم، وحاولت ليل الدفاع عن نفسها وأكدت أنها حصلت عليه كهدية، لكنها استجابت لطلب الشرطة وأحضرت الخاتم وسلمته لهم، ومع ذلك، قررت الشرطة القبض عليها، وصعدت داخل سيارة الشرطة وسط صراخ وبكاء بناتها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22

دارت أحداث الحلقة 22 من وتقابل حبيب حول فارس الذي يتواجد في صالة الألعاب الرياضية مع ليل، حيث يعتذر لها عن اعترافه السابق بحبه، مؤكدًا لها أنه سيكون سندًا وداعمًا لها دائمًا، وأنه لن يكرراعترافه بمشاعره مرة أخرى.

وفي تطور آخر، تتخذ كاريمان قرارًا بالانتقال إلى منزل شقيقتها للعيش معها، وتكتشف فرح الأمر وتشعر بالغيرة.

ومع اقتراب موعد حفل زفاف إنجي وحازم، يحاول فارس وفرح إقناع ليل بضرورة حضور الحفل من أجل حازم، وبعد تردد، توافق ليل على الذهاب، وبالفعل، تظهر ليل بكامل أناقتها وتقرر الجلوس مع فرح وفارس على الطاولة الخاصة بفارس.

وخلال اللحظات العائلية الخاصة بالتصوير، ينادي فارس وحازم على ليل لتشاركهم الصورة العائلية، لكنها تتردد ومع إلحاحهم تتجه نحو المسرح ولكنها تتوقف بسبب إشارات من إجلال، التي تخبرها بألا تصعد إلى المسرح.

وتشعر ليل بالإحراج والحزن، إلا أن فارس يتدخل سريعًا، يقترب منها ويلتقط معها صورة سيلفي، رافضًا إنزال هاتفه حتى تبتسم، مما ينجح في تحسين حالتها المزاجية.

وبعد ذلك، تفكر في مغادرة الحفل، لكن فارس يمنعها بلطف ويقنعها بالبقاء، فتعود للجلوس على الطاولة مرة أخرى.

وفي هذه الأثناء، يشعر يوسف بالغضب الشديد من وجود ليل، كما تشاركه والدته ووالده في الامتعاض من الموقف، ما يدفع الأخير إلى اتخاذ قرار مفاجئ بمغادرة الحفل.

وعلى الجانب الآخر، يبدأ خالد في الاقتراب من إجلال، محاولًا إقناعها بأنها جذابة، كما يحاول إقناعها بأن تبقى على تواصل معه ليكون بمثابة حلقة الوصل بينها وبين الشركة، مما يسهل عليها متابعة العمل.

وأثناء الحفل، تضع شهد شيئًا مشبوهًا إلى مشروب إنجي، وبعد انتهاء الحفل، وأثناء تواجد إنجي إلى غرفتها برفقة حازم، تسقط فجأة على الأرض فاقدة للوعي.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.