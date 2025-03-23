مسلسل قهوة المحطة حلقة 9، العثور على جثة نعمات والوصول إلى قاتلها الحقيقي

مسلسل قهوة المحطة حلقة 9 ، شهدت الحلقة 9 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مثيرة، حيث عثر الضابط “عمر” أحمد خالد صالح على جثة نعمات، ولكن كشفت الأحداث، بأن "خليفة زوجها ليس له دخل في قتلها، بل دمراوي السائق الذي هربت مع لكي تبعد عن زوجها.

وتتوالى الأحداث، ويذهب الظابط إلي مكان الدمراوي، ويعترف الأخير بجريمته بقتل نعمات ويروي للضابط مع حدث وأخبره أنه اغتصبها رغما عنها ودهسها بسيارته ودفنها في الصحراء.

وتنتقل الأحداث، ويستمر الضابط عمر في التحقيق بقضية قتل مؤمن الصاوي “أحمد غزي” داخل قهوة المحطة، حيث أنه يواصل التحقيق مع ريشة “حسن أبو الروس” ويظل يؤكد الأخير أنه بس له دخل بمقتل مؤمن

مسلسل قهوة المحطة حلقة 8، شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي والفنان بيومي فؤاد تطورات مثيرة في الأحداث.

وبدأت الحلقة باستمرار “الضابط عمر" أحمد خالد صالح في التحقيق في قضية مقتل مؤمن الصاوي داخل قهوة المحطة، ويحقق الضابط عمر" مع خليفة، بعدما اعترفت عليه ابنته “شروق” بأنه هو الذي قتل مؤمن الصاوي، وأثناء التحقيق يتفاجئ الضابط بأن خليفة يروي له قصة حياته ويعترف بأنه قتل زوجته “نعمات” بسبب هروبها مع سائق يدعي الدمراوي، ويكتشف الضابط أن “خليفة” يعاني من اضطراب نفسي.

وتستمر الأحداث، ويتفاجئ بيومي فؤاد “المعلم فاروق” بأن يوسف عثمان يساومه علي أمواله، وأكد له أنه لن يسترجع أمواله إلا لما يخبره بمن والدته ومن والده.

وتتوالى الأحداث ويذهب “الضابط عمر” إلى المكان الذي قال له خليفة أنه دفن زوجته فيه، وتنتهي الحلقة، بإستمرار القوة في الحفر وظهور طرحة سوداء في الرمال

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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