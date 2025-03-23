أحمد ماهر يبكي على الهواء ويكشف سر غضب عادل إمام منه (فيديو)

بكى الفنان أحمد ماهر على الهواء، وذلك خلال حديثه عن رؤية الرسول في المنام، كاشفا كواليس سر غضب الزعيم عادل إمام منه.

عشق أحمد ماهر للرسول ورؤيته في المنام



وتابع أحمد ماهر: “عشقي زاد للرسول بعد رؤيتي له في المنام أكثر من مرة ووقتها لما حكيت الرؤية لوالدتي قالتلي لو كتمت على الموضوع هتروح تزوره السنة دي،، وبالفعل حصل وربنا حققلي ده”.



وتابع أحمد ماهر أنه يحب زيارة آل البيت: "بحب أزور سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة".



رفضت اعتذرله.. أحمد ماهر يكشف سبب غضب الزعيم عادل إمام منه



وكشف الفنان أحمد ماهر كواليس رفضه الاعتذار للزعيم عادل إمام، وذلك أثناء تصوير فيلم شمس الزناتي.

وقال أحمد ماهر: اتطلب مني أعمل مشهد في فيلم شمس الزناتي ووافقت،، ولكن تزامن مع يوم التصوير أول يوم بدء تصوير مسلسل ذئاب الجبل.



وتابع أحمد ماهر: “كان عندي الأوردر للمسلسل في ماسبيرو وهخلص على ١١ ونصف وألحق أروح شمس الزناتي، لكن بعد ماخلصت مشاهدي في المسلسل فوجئت بأبواب الديكور مقفوله وقالوا لازم نصور مشهد تاني هنقفله عشان منصورش في يوم تاني ويكون تكلفة إنتاجية”.

وأضاف "ماهر": “طلبت من الإنتاج يتواصل مع انتاج الفيلم ويبلغ المشكلة وبالفعل كلموهم وخلصت مشهدي في ذئاب الجبل ورحت على شمس الزناتي بعد الساعة 2 صباحًا ودخلت قولت عذري للناس وأن الإنتاج مبلغ بالتأخير.. جه حد في أوضتي وهمس لي وقالي الزعيم زعلان عشان معتذرتش.. قولتله أنا اعتذرت للكل والإنتاج بتاع ذئاب الجبل كلمهم.. قاله لا كان عايزكً تعتذرله لوحده.. ف رفضت”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.