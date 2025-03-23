الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل ظلم المصطبة حلقة 8، مشهد مؤثر بين ريهام عبد الغفور وابنتها منة (فيديو)

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 8 من مسلسل ظلم المصطبة مشهدا مؤثرا بين الفنانة ريهام عبد الغفور “هند” وابنتها “منة”.

 

منة أصبحت في عزلة أغلب الوقت، وتأثرت نفسيا بهروب والدتها خارج البلد إلى مكان غريب، وحاولت والدتها أن تتحدث معها وأقنعتها أن ما حدث كان رغما عنها، وأنها كانت تتعرض للأذى طول الوقت من والدها “حمادة”، فهل يرضيها ذلك؟

وبعد حديث الأم انهمرت دموع الابنة، وارتمت في حضن والدتها في مشهد حزين ومؤثر.

 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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