أخبار الفن اليوم، أسرة مسلسل العتاولة تكرم فريدة سيف النصر بالحلقتين الـ19 والـ20، كزبرة يخوض أول بطولة مطلقة بمسلسل "على ضهر راجل"، مي عمر تتهم الشرنوبي باغتصابها في إش إش

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

كرمت أسرة مسلسل العتاولة الفنانة المتميزة فريدة سيف النصر على طريقة المخرج أحمد خالد موسى.



حيث امتلأت كادرات الحلقتين الـ19 و20 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» بصور لشخصيتها «سترة العترة» التي برعت فريدة سيف النصر فى تقديمها ضمن أحداث الموسم الأول والتي جسدت دور والدة طارق لطفي ومريم الجندي.

تعاقدت المنتجة مها سليم مع الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" على مسلسل جديد بعنوان "على ضهر راجل" والذى يعد أول بطولة مطلقة له، ويجرى التحضيرات عليه لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكدت الفنانة سلاف فواخرجي، شعورهم جميعا بالفرحة والمعتقلين يخرجون من سجن صيدنايا، قائلة: "أنا ضد وجود أي معتقل رأي يكون في السجن وأي شخص عاقل وعنده إحساس مستحيل يوافق والحمد لله الناس طلعت من السجون لكن كل بلاد العالم فيها سجون والحكم الحالي عنده سجون وده حال الدولة".





مسلسل قهوة المحطة ، تألق الفنان علاء مرسي في دور “الصاوي” بمسلسل قهوة المحطة والذي يعرض خلال النصف الثاني من رمضان 2025.



وتلقى علاء مرسي إشادات قوية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد براعته في لعب شخصية الصاوي والد مؤمن الشاب الصعيدي الذي قتل داخل قهوة في ظروف غامضة.

قال الإعلامي اللبناني نيشان، إنه مواطن لبناني عربي ويحترم وطنه ويعتبر كل أوطان العرب ملاذا إليه كما أنه مؤمن برب العالمين ويحب أسرته جدا وشغوف بالإعلام ويدرس مادة الإعلام في الجامعات.





مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل إش إش حول الصدمة التي شعرت بها إش إش عندما علمت بأن رجب عقيم.

تصدرت الفنانة ريم مصطفى ترند وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب مشهدي وفاة وجنازة ابنها في مسلسل "سيد الناس" الذي يتم عرضه في شهر رمضان الجاري، حيث تفاعل الجمهور على صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير وفى نفس الوقت أشادوا بآداء ريم مصطفى في المشهد.

تصدرت الفنانة دينا فؤاد مؤشر البحث جوجل في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أحداث مسلسل "حكيم باشا"، حيث اكتشف الجمهور أنها تريد أموال زوجها الذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان، وأنها في بداية الحلقات كانت تخدعه، لكن تبين فيما بعد أنها تريد أمواله لكي تعيش حياة ميسورة.









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