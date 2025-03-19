نيشان: أؤمن بكل الأديان السماوية وهذا موقفي من الموت الرحيم

قال الإعلامي اللبناني نيشان، إنه مواطن لبناني عربي ويحترم وطنه ويعتبر كل أوطان العرب ملاذا إليه كما أنه مؤمن برب العالمين ويحب أسرته جدا وشغوف بالإعلام ويدرس مادة الإعلام في الجامعات.

تدريبات نيشان في الوطن العربي

وأشار “نيشان” إلى أنه يقوم أيضا بتدريب شركات في العالم العربي على الاتصال والتواصل ومهارات التواصل.

نيشان: مؤمن بكافة الأديان السماوية

وأكد الإعلامي نيشان، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه مؤمن بكافة الأديان السماوية ويحب آية كريمة في القرآن الكريمة وهي قوله تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا).

حقيقة تصريح نيشان بشأن الموت الرحيم

ونفى الإعلامي نيشان، تصريح منسوب له أنه مع الموت الرحيم قائلا: "لم أقل أنا مع الموت الرحيم ولم أقل هذا وأنا إنسان مؤمن واللي وهبه رب العالمين الروح ترجع زي ما ربنا يشاء وهو اللي يحصد الأرواح وبرفض كتير برامج أظهر فيها وبطلع في البرامج اللي برتاح فيها وأنا حاليا خالي من التوتر واحيانا تسبقني الأفكار فأكتبها وأدونها".

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