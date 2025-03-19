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ثقافة وفنون

سلاف فواخرجي: بشار الأسد كان صمام الأمان لسوريا طوال 14 عاما

سلاف فواخرجي، فيتو
سلاف فواخرجي، فيتو

أكدت الفنانة سلاف فواخرجي، شعورهم جميعا بالفرحة والمعتقلين يخرجون من سجن صيدنايا، قائلة: "أنا ضد وجود أي معتقل رأي يكون في السجن وأي شخص عاقل وعنده إحساس مستحيل يوافق والحمد لله الناس طلعت من السجون لكن كل بلاد العالم فيها سجون والحكم الحالي عنده سجون وده حال الدولة".

 

مفاجأة عن الهاربين من السجون السورية 

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن من ضمن الناس الذين خرجوا من السجون أيضا متهمين في قضايا قتل وسرقة واغتصاب وغيره، متابعة: "مفيش حد سوري كان بيعرف ماذا يجري داخل سجن صيدنايا والناس الآن تحكي وفي مشاهد تؤكد إن في ناس تأذت".

 

سلاف فواخرجي: سوريا مش بتاعت بشار الأسد

وتابعت: "سوريا مش بتاعت بشار الأسد وكان في قرار منه أن لا توجد له صور في الشوارع لكن الناس هي اللي بتخلق هذه حالة التأليه للحاكم والناس تزايد على بعض بالصور واليافطات وخلق الحالة الفرعونية، وبشار الاسد كان عايش حياة بسيطة"، مؤكدة أن بشار الأسد كان صمام الأمان لمدة 14 سنة ويمثل سيادة بلد.

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