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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، والد مي عمر يحاول استغلالها في إش إش

مسلسل إش إش، فيتو
مسلسل إش إش، فيتو

تشهد أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، استعلالها من طرف والدها الذي يلعب دوره الفنان إدوارد والذي يريد أن يحصل على جميع أموالها.

وتشارك الفنانة مى عمر في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش، وخلال أحداث العمل تلعب شخصية راقصة درجة ثالثة، ولكنها تدخل في خلافات مع حبيبها الذي يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.

مسلسل إش إش 

 ينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

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