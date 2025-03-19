الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عمرو سعد ينتهي من تصوير سيد الناس ويحتفل بطريقته الخاصة مع محمد سامي

مسلسل سيد الناس،
مسلسل سيد الناس، فيتو

انتهى النجم عمرو سعد من تصرير مسلسل سيد الناس ، والذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان 2025 وحقق نجاحا كبيرا.

واحتفل عمرو سعد مع المخرج محمد سامي وأبطال المسلسل بانتهاء التصوير بالرقص والمزيكا والزفة البلدي  في حالة من السعادة سيطرت علي الأجواء. 

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 19 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد أحداثا مشوقة بعد وفاة نجله.

مسلسل سيد الناس حلقة 19 

وشهدت الحلقة، ذل مجدي “أحمد فهيم” لشقيقه الجارحي “عمرو سعد ” حيث أنه ظل يتوسل اليه بأن يخرجه من السجن لكي يذهب لدفن نجله أدهم الجارحي، ولكن مجدي رفض بشدة وأخبره أنه يريد أن يتوجع ويتذوق طعم الذل مثلما فعل فيه.

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد درامي يدخل عمرو سعد في حالة انهيار وبكاء شديدة بسبب ذل شقيقه مجدي له، الذي رفض أن يخرجه من السجن لكي يدفن نجله 

وتستمر الأحداث، وتشك “عليا" رنا رئيس في شقيقها مجدي بأنه هو الذي قتل نجل شقيقهما، خاصة أن خرج من المستشفي واختفي في نفس يوم وفاة أدهم الجارحي 

وتتوالي الأحداث، ويقرر مجدي أن يذهب للنيابة ويخبرهم بأن شقيقه الجارحي ليس لديه دخل في محاولة ذبحه ويتم إخلاء سبيله.

مسلسل سيد الناس حلقة 18 ، شهدت الحلقة 18 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، الكثير من المشاهد المؤثرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 18

وبدأت الحلقة، بوفاة “أدهم” نجل عمرو سعد مقتولا برصاصة في رأسه ونقل جثمانه إلى المشرحة، وفي مشهد درامي ومؤثر دخلت آمنة والدته “ريم مصطفى” في حالة من الصدمة الشديدة ولم تتمالك نفسها من كثرة قلبها.

وتتوالى الأحداث، ويذهب رجائي “أحمد عبد الله” ابن عم عمرو سعد لزيارته في قسم الشرطة وأبلغه بأن نجله أدهم “مات مقتولا” ليدخل عمرو سعد في صدمة كبيرة  وظل يردد: “مين اللي قتله طلعني يا باشا أغسل ابني وأدفنه”. 

وفي مشهد مثير يقلب موازين الحلقة، يزور مجدي “أحمد فهيم” شقيقه عمرو سعد ويسأله عن ألم فراق المقربين، ويدخل الشك في قلب عمرو سعد بأن شقيقه مجدي هو الذي قتل نجله أدهم.

 مسلسل سيد الناس حلقة 17 ، شهدت الحلقة 17 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد أحداثا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 17 

وشهدت الحلقة، إلقاء القبض على عمرو سعد “الجارحي”، بعدما ادعى شقيقه “مجدي” بأنه هو الذي كاد أن يقتله بسبب ذبح في رقبته، مع أن “الجارحي” هو الذي قام بإنقاذه ونقله للمستشفى بعدما حاولت “فتحية” إنجي المقدم في الحلقة السابقة. 

وتتوالى الأحداث، ويصدر قرار بحبس الجارحي أبو العباس على ذمة التحقيق بعد ادعاءات شقيقه “مجدي” عليه بأنه هو الذي حاول قتله وليست فتحية 

 

وتستمر الأحداث، وفي مشهد مثير تبكي ملك زاهر “ميادة” بجانب أدهم نجل عمرو سعد بعدما ظهر وهو غارق في دمائه على الأرض، ومن المقرر أن تكشف الحلقة المقبلة عن ما حدث لنجل عمرو سعد هل سيفارق الحياة أي سيتم إنقاذه.

 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

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