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ثقافة وفنون

أسرة مسلسل العتاولة تكرم فريدة سيف النصر بالحلقتين الـ 19 والـ 20

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

كرمت  أسرة مسلسل العتاولة الفنانة المتميزة فريدة سيف النصر على طريقة المخرج أحمد خالد موسى.

شخصية سترة العترة لـ فريدة سيف النصر

حيث امتلأت كادرات الحلقتين الـ19 و20 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» بصور لشخصيتها «سترة العترة» التي برعت فريدة سيف النصر فى تقديمها ضمن أحداث الموسم الأول والتي جسدت دور والدة طارق لطفي ومريم الجندي.

وجاء التركيز على ظهور صور فريدة سيف النصر بقوة ودمجها بأحداث الموسم الثاني عقب ان قامت النجمة باعلان استيائها من قتل شخصيتها  فى الموسم بشكل غريب أزعج الجمهور.

فى سياق آخر قد أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، فى لقاء تلفزيوني حديث، أن الدور الذي تقدمه فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" ليس استكمالًا لشخصيتها "سترة العترة"، معلقة على فكرة تعويض غيابها بشخصية أخرى.

وأوضحت أن كل فنان لديه روح وبصمة مختلفة، قائلة: "كل واحد روحه في جسمه.. بصمتك مش زي بصمتي، حتى مليارات البشر مفيش بصمة شبه التانية".

 

حقيقة وجود خلاف بين فريدة سيف النصر وفيفي عبده

ونفت فريدة سيف النصر، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، عن وجود خلاف قديم بينها وبين فيفي عبده، موضحة أنها لم تكن أبدًا في مجال الرقص حتى يكون هناك منافسة بينهما، مؤكدة أنهما لا يتشابهان في طريقة التمثيل، متابعة: "أنا في سكة وهي في سكة.. كل واحد له طريقه ومسار".

وتابعت فريدة سيف النصر: "آمل في نجاح العمل، يا رب أي حد في حياتي ضايقني.. ينوبه دعوة مرات أبويا".

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