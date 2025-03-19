مسلسل إش إش الحلقة 20، مي عمر تتهم الشرنوبي باغتصابها

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل إش إش حول الصدمة التي شعرت بها إش إش عندما علمت بأن رجب عقيم.

وشعرت أسرتها بالقلق والرعب حيال رد فعل رجب المحتمل، خاصة والدتها إخلاص، وبينما كانت العائلة غارقة في القلق، دق الباب فجأة، وظهر رجب وعلى وجهه علامات الغضب والحيرة، لكن رد فعله جاء غير متوقع، حيث طلب من إخلاص أن تزغرد فرحًا بحمل ابنتها، ثم طلب من إش إش أن تعود معه إلى المنزل.

حاولت إخلاص إقناعه بأن تذهب معها للاطمئنان على صحتها، لكنه رفض مصرا على أن يحتفل بالمناسبة معها وحدها، وعند عودتهما إلى المنزل، بدا رجب مترددًا بين الشك والتساؤلات، وكأنه يفهم ما يحدث، لكنه في الوقت ذاته حاول التظاهر بأنه لا يعلم الحقيقة.

بدأ يتحدث مع إش إش عن اسم المولود، لكن مشاعر الخوف والقلق تملكتها. وبينما كان الموقف مشحونًا، دق الباب فجأة، وكانت فاتن هي القادمة، سألت رجب عن سبب تغير تصرفاته معها، فأخبرها أنه قد بدأ الغدر تجاه الجميع وتحدثت إش إش فجأة وأخبرتها بالحمل.

صُدمت فاتن ونزلت على الفور لتخبر عبد العاطي، مختار، لبنى، وشادية بالخبر، وحين علمت شادية بالأمر، واجهت رجب قائلة كيف يكون لخ طفل وهو عقيم، فأجابها بأنه أجرى عملية منذ خمسة عشر عامًا، وأبلغه الطبيب حينها أنه بحاجة إلى امرأة جميلة، وإش إش كانت السبب في حدوث الحمل.

وبعد فترة، قررت إش إش زيارة والدتها، لكنها فوجئت بوشكاش يهددها، مطالبًا إياها بمبلغ مليون جنيه مقابل عدم إخبار رجب بأن الطفل الذي تحمله ليس ابنه.

وبينما كانت تغادر، التقت بعبد العاطي، الذي أخبرها بأن الطفل في بطنها هو ابن مختار، وأشار إلى أنه وجد رقم الضابط معتصم في كشف مكالماتها وأنه يريد الحديث معها مؤكدا أن مصلحتهما واحدة خاصة بعدما اتفق مع فرج ضد رجب.

وعندما عادت إلى المنزل، واجهها رجب قائلًا أنه يعلم أن هذا الطفل ليس ابنه ولا يريد معرفة والده حتى لا يقتله، وقرر ستر إش إش لأنه يحبها وحبه لها لا يضاهيه شيء، ثم خرج ليعلن أمام الجميع أن زوجته حامل، فتلقى التهاني من الجميع، بينما كانت إش إش تشعر بانتصارها، فيما وقفت شادية تراقب الموقف في صمت.

لاحقًا، جاء مختار إلى منزل إش إش وواجهها بالسؤال هل هذا الطفل ابنه؟، لكنها استدرجته بحديثها حتى وقع في فخها، وحين دخل إلى غرفتها، أغلقت الباب عليه، وصرخت مدعية أنه يحاول الاعتداء عليها ويحاول اغتصابها، ثم خرجت إلى الشرفة تستنجد برجب.

مسلسل إش إش الحلقة 19

دارت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل إش إش، حول مختار الذي ينكر صحة ما تدعيه لبنى التي تؤكد أنه كان هناك حديث رومانسي بينه وبين إش إش.

كما أنه كذب والدته التي ادعت أيضا أنه كان على علاقة بإش إش، ومن جهتها، رفضت إش إش التحدث مع لبنى أمام رجب، خاصة بعد أن أمرها بالصمت وأخبرها بأنه سيتصرف.

بعد ذلك، صعد رجب مع إش إش وتحدث معها على انفراد، طالبًا منها أن تعترف بصدق بشأن علاقتها بمختار، فأخبرته بأنها التقت به ذات يوم بعد انتهاء الكورس، وبدا على رجب الغضب الشديد وطلب منها ألا تتواصل معه مرة أخرى.

في الوقت ذاته، عاد بوشكاش إلى منزل إخلاص وتيسير مدعيا أنه يعاني من مرض السرطان، وذلك ليحظى بتعاطف تيسير ونصة وصفاء، وعلى الرغم من محاولاته، لم يصدقه أحد.

لاحقًا، تمكن نصة بمساعدة أحد أصدقائه من زرع جهاز تتبع في سيارة رجب، مما مكنه من فيما بعد من معرفة موقع المخزن السري لمخدرات رجب.

من ناحية أخرى، ادعت إش إش أنها تريد الذهاب لمعهد اللغات وهناك تتوجه إلى الضابط معتصم لتزويده بمعلومات عن المخزن الخاص برجب، وهي المعلومات التي حصلت عليها من نصة.

وأثناء خروجها، تفاجأت بمساعد رجب، إسماعيل، الذي كان يريد التواصل أيضا مع الضابط معتصم، ثم عادت إلى معهد اللغات وبعد ما انتهت وجدت رجب أمام المعهد ووصلها لوالدتها.

في تلك الأثناء، كان عبد العاطي يراجع سجلات مكالمات إش إش، فاكتشف أنها على اتصال بالضابط معتصم، ما أثار دهشته وصدمته.

وعند وصول إش إش إلى منزل والدتها، فوجئت بوجود وشكاش، الذي زعم أنه عاد فقط لاكتشافه أنه مريض وعندما طلبت منه إخلاص إعادة المال المسروق، أخبرها بأنه قام باستثمار تلك الأموال في شهادة ادخار لثلاث سنوات.

وفي نهاية الحلقة، تفاجأت إخلاص حين أخبرتها إش إش أنها حامل من مختار ولكنها تعلم ماذا ستفعل، مما دفعها لإرسال رسالة إلى رجب تخبره فيها بذلك، إلا أن والدتها صدمتها بشدة، حيث أخبرتها أن رجب عقيم، مما يعني أن الأحداث القادمة ستشهد تصعيدًا كبيرًا.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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