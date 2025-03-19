دينا فؤاد تتصدر تريند جوجل بعد اكتشاف شخصيتها في "حكيم باشا"

تصدرت الفنانة دينا فؤاد مؤشر البحث جوجل في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أحداث مسلسل "حكيم باشا"، حيث اكتشف الجمهور أنها تريد أموال زوجها الذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان، وأنها في بداية الحلقات كانت تخدعه، لكن تبين فيما بعد أنها تريد أمواله لكي تعيش حياة ميسورة.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة، من مسلسل حكيم باشا، حديث "غزل" التي تجسدها دينا فؤاد، مع "برنسة" التي تجسدها سهر الصايغ، والتي قالت لها إنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن "برنسة" قالت لها إن كبيرهم "حكيم" هو الذي قال أنه لا يريد المال.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بأداء دينا فؤاد، التي تلعب شخصية غزل ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا، والتي قدمت الدور ببراعة عالية وأداء متقن للغاية، وكانت دائمًا تحسم كل مشهد وتعبر عن مشاعرها المختلطة بعينها وتعبيرات وجهها التي تدل على أنها ذاكرت الشخصية بشكل كبير ودرست أبعادها ومنظورها من الجانبين الشخصي والإنساني.

وحصلت دينا فؤاد على إشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنها نجمة تمتلك مفاتيح النجومية، ما جعلها تتصدر التريند أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن المنتظر أن تفاجئنا دينا فؤاد خلال الأحداث المقبلة بباقي تفاصيل شخصيتها المشوقة والممزوجة بمشاعر من الحزن والفرح، مؤكدة أن هناك مفاجأت تنتظر المشاهدين في الحلقات المقبلة من "حكيم باشا".

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

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