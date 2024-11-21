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ثقافة وفنون

سلاف فواخرجي: أنا عاشقة للسينما وضد الفساد وسقف الرقابة أصبح عاليا (صور)

ندوة فيلم سلاف فواخرجي،
ندوة فيلم سلاف فواخرجي، فيتو

نظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، ندوة خاصة لصناع فيلم سلمى والتي تقوم ببطولته سلاف فواخرجي عقب انتهاء العرض.

 

فيلم سلاف فواخرجي 

وقالت سلاف فواخرجي خلال الندوة: إنها ترى الفيلم للمرة الأولى مع الجمهور وكانت متخوفة إلى حد ما لكنها كانت تعمل بشغف وحب، مضيفة: "الفيلم اتصور بسهولة وسقف الرقابة أصبح عاليًا  وكلنا ضد الفساد حتي المشاهد كانت سهلة".    


وتابعت سلاف: "أنا ممثلة شغوفة وبحب أقدم بلدي في أحسن صورة  وأشارك  زملائي في بأعمال قوية، فقط أنا عاشقة للسينما ونحن  نفضل نعمل سينما حتي ينتهي الخراب اللي عايشين فيه".
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واحتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “سلمى” المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي  في دورته 45.

وقالت سلاف فواخرجي في تصريح خاص لفيتو ؛" إن فيلم سلمى تدور قصته عن  زلزال يحدث في سوريا، يتسبب في انقلاب حياة "سلمي" ويتسبب في زلزال شخصي لها وتغيرات في شكل حياتها

وأضافت "سلاف" أن شخصية سلمى في الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية في بعض الأشياء، مشيرة إلى أن المرأة كائن عظيم.

وقالت سلاف: إنها تستعد لمسلسل جديد بعنوان ليالي روكسي تدور أحداثه في سوريا عام 1928

 

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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