ريم مصطفى تتصدر الترند بعد مشهد وفاة ابنها في مسلسل سيد الناس

تصدرت الفنانة ريم مصطفى ترند وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب مشهدي وفاة وجنازة ابنها في مسلسل "سيد الناس" الذي يتم عرضه في شهر رمضان الجاري، حيث تفاعل الجمهور على صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير وفى نفس الوقت أشادوا بآداء ريم مصطفى في المشهد.

مسلسل سيد الناس

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلًا عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا يسعى للحفاظ عليه.

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