إشادات قوية من الجمهور بدور علاء مرسي في مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة ، تألق الفنان علاء مرسي في دور “الصاوي” بمسلسل قهوة المحطة والذي يعرض خلال النصف الثاني من رمضان 2025.

علاء مرسي في مسلسل قهوة المحطة

وتلقى علاء مرسي إشادات قوية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد براعته في لعب شخصية الصاوي والد مؤمن الشاب الصعيدي الذي قتل داخل قهوة في ظروف غامضة.

ومن أبرز تعليقات الجمهور علي أداء علاء مرسي في قهوة المحطة: “علاء مرسي في قهوة المحطة ايه الجمال دار،اخيرا حد حط الراجل ده في مكانه الصح، فنان مخضرم وقامة كبيرة بارعٌ الفنان علاء مرسي في تركيب شخصية «الحاج الصاوي والد مؤمن» وملامحها وحركتها، مبتكرًا لها طريقة نطق ولهجة ونبرة وتلوّن انفعالات بين القسوة والانفعال والهدوء حنان الأب.خطف أنفاسنا بتمثيله الشفاف والصادق وبالكاريزما التي يتمتع بها”.

مسلسل قهوة المحطة، وشهدت الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل لبيومي فؤاد وأحمد غزي والذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 4

وشهدت الحلقة مشهدا مؤثرا بين بيومي فؤاد ويوسف عثمان “طارق” في مواجهة درامية بينهما كشف له “بيومي” المعلم فاروق" سر خطير وأخبر “طارق” أنه ليس نجله ولا من صلبه، بل رأه طفلا صغيرا وأحبه وأعتني به وقرر أن يعيش معه وسط أولاده بسبب تعلقه الشديد به

وتتوالي الأحداث، ويستكمل المعلم فاروق حديثه مع طارق ويخبره بأنه يعتبر بمثابة نجله تماما، في حين أن ألفت “انتصار” زوجة المعلم فاروق رفضت طارق ورفضت أنه يعيش وسطهم لأنه ليس نجلها ولا من دمها

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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