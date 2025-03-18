مسلسل قهوة المحطة حلقة 4، بيومي فؤاد يكشف ليوسف عثمان عن سر خطير (فيديو)

مسلسل قهوة المحطة، شهدت الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل لبيومي فؤاد وأحمد غزي والذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 4

وشهدت الحلقة مشهدا مؤثرا بين بيومي فؤاد ويوسف عثمان “طارق” في مواجهة درامية بينهما كشف له “بيومي” المعلم فاروق" سر خطير وأخبر “طارق” أنه ليس نجله ولا من صلبه، بل رأه طفلا صغيرا وأحبه وأعتني به وقرر أن يعيش معه وسط أولاده بسبب تعلقه الشديد به

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وتتوالي الأحداث، ويستكمل المعلم فاروق حديثه مع طارق ويخبره بأنه يعتبر بمثابة نجله تماما، في حين أن ألفت “انتصار” زوجة المعلم فاروق رفضت طارق ورفضت أنه يعيش وسطهم لأنه ليس نجلها ولا من دمها

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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