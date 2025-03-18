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ثقافة وفنون

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18، الغدر يحيط بمصطفى شعبان وميدو عادل

حكيم باشا، فيتو
حكيم باشا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا حول تهديد بحر لعوف بعد رفضه قتل ياسين (ميدو عادل)،  حيث قال له أنه إذا رفض قتل ياسين سوف يبحث شخص آخر ليقتلهما هما الإثنين سويا، فوافق عوف وحصل على المسدس.

وحاول أحد الأشخاص تنبيه حكيم بالخطط التي تحاك لقتل ياسين ولكن حرس القصر منعوه من الدخول في ظل غياب حكيم عن المكان، أنا غزل فتواصل خططها للحصول على أي أموال من حكيم قبل تنازله عن أملاكه لأبناء عمه، وتخطط مع والدها للحضور وطلب مهر وشبكة من حكيم والإعلان عن رغبته في إقامة مشروع.

كما تحدثت غزل مع برنسة، وقالت لها أنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن برنسة أخبرتها أن حكيم هو الذي قال أنه لا يريد المال.

وعلى هامش الحلقة، ينام حكيم كثيرا في بيت والده ويتلقى منه كذلك نصائح بألا يتراجع عن قرار ترك المال، وأنه كان دائما يدعو له بأن يبتعد عن الشر والمال الحرام.  

وانتهت الحلقة على دخول متعب غرفته ليجد ابنه بخيت الذي يخبره أن نهاية حكيم تقترب وأن متعب سيصبح هو الكبير. 

مسلسل حكيم باشا الحلقة 17

دارت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل حكيم باشا حول محاولة حكيم تهدئة ياسين تجاه أشقائه ووالده، ولكن ياسين يؤكد أنه لن يترك ميراثه وسوف يأخذ ما يريده وينتقم من والده وأشقائه.

ولا يزال واصل وغراب غارقين في أحلام العودة إلى أيام “العز”، ولا يتوقفان عن التخطيط ضد حكيم، أما غزل فتعترض على تنازل زوجها عن المال، وطلبت منه ألا يترك نصيبه حتى لا يظلم ابنه ولكنه رفض، وذهبت غزل للاتفاق مع لوما ضد صفا، لأنها تمتلك قلب حكيم، بينما هي ولوما لا تمتلكان ما يضمن لهما البقاء مع حكيم.

واتفق أبناء نوح الباشا على الغدر بياسين وقتله، كما اتفقوا على أن تتزوج برنسة من خاطر حتى تضمن ألا يغدر بها، واتفقوا كذلك على أن يتولى بحر مهمة التخلص من ياسين، وانتهت الحلقة بإعطاء بحر مسدسا لعوف حتى يقتل ياسين ويتخلص منه حتى لا يشاركهم في الميراث.

 

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا 

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية. 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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