ياسمين عز تعلّق على تغريم نيشان في قضية التشهير بها: يحيا العدل

علقت الإعلامية ياسمين عز على الحكم بتغريم الإعلامي اللبناني “نيشان” مبلغ عشرة آلاف درهم إماراتي في قضية التشهير بها، التي حركتها ضده بدولة الإمارات.

الإعلامية ياسمين عز

وقالت ياسمين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “يحيا العدل.. كل التقدير والتوقير والاحترام لقضاء الإمارات المنصف العادل”.

أزمة ياسمين عز ونيشان

وتعود الواقعة إلى جلسة حوارية بين نيشان وياسمين عز ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، حين تأخرت ياسمين عن الحضور في الوقت المحدد، فبادر نيشان إلى السخرية والتهكم منها، حيث قال أمام الحضور: “يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي”.

واعتبرت ياسمين ما قاله نيشان هو سخرية منها وتشهير بها أمام الجمهور، حيث كلفت مستشارها القانوني بتحريك قضية ضده بمحاكم الإمارات.

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